Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hafta içi de var mı, saat kaçla kaç arası var?

Ülkemizde corona virüs vaka sayısının artmasıyla birlikte Bakanlar Kurulu bazı kısıtlamalara giderek önlemler aldı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında net açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Hafta sonu dışında hafta içi de sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için devam ediyor. Günün belli başlı saatlerinde 20 yaş altındakiler dışarıya çıkarak temiz hava alabiliyor. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri hakkındaki son dakika bilgileri...
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hem hafta sonu hem de hafta içi söz konusu. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan kişiler yani 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatlerin dışında 20 yaş altı vatandaşların dışarıya çıkmaları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı.
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
CORONA VİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?
Çin aşısının iki doz olarak yapıldığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 10 milyon doz aşı gelince 5 milyon kişinin yararlanacağını ifade etti. Bu beş milyon kim olacak? Profesör Doktor Özlü, 'Bu konuda algoritmalar oluşturulacak fakat muhtemelen risk grubundaki vatandaşlar corona aşısında öncelik olarak düşünülecek.' dedi.
İŞTE PROF. DR. ÖZLÜ'NÜN AÇIKLAMALARI...
"Corona virüs aşısıyla ilgili yapılan açıklamalarda daha hızlı ve net bir şekilde aşıya ulaşacağız gibi gözüküyor. Marka değeri ile ilgili bir şey, Alman aşısı konusunda herkes daha rahat duruyor fakat Çin aşısı konusunda bazı güvenlik korkuları var ama bilimsel olarak ikisinin de dosyasını tam olarak okumadık. Almanya'nın marka değeri ile Çin'in marka değerini insanlar karşılaştırıyor ama bunun mantıklı bir dayanağı yok."