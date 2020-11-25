Son dakika haberi: Uzman isimden dikkat çeken deprem uyarısı! 2001 yılından önce yapılan binalarda mutlaka...

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren deprem tehlikesi hakkında sorularımızı yanıtlayan Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halit Cenan Mertol, Yapı Denetim Kanunu'ndan sonra yapılan binaların daha sağlam olduğunu belirtirken 2001 yılından önceki binalarda muhakkak denetimlerin olması gerektiğini ifade etti. Denizden doldurma yapıların kayalıklara yapılan binalar gibi aynı bilinçle yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan uzman isim son dakika uyarılarında bulundu.

Yeni sitelerde binaların altına otopark yapılıyor, zeminin üstünde kolonlar olduğu için otoparklar risk taşıyor mu?

Bu konuda hiçbir sakınca olmadığını söyleyebiliriz. Orada araba yükünün olduğunu bilirseniz ve binanınızın zemininden eminseniz inşaat mühendisi de orayı doğru tasarlarsa deprem açısından sorun yaşanmaz. Mühendisler, sağlam zeminlere başarılı yapıları tasarlayabilir, burada herhangi bir problem yok. Önemli olan nokta binanın yapılacağı yerin zemini...