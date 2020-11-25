Son dakika haberler: İstanbul'da yaşanacak depremde en riskli ilçeler! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu sözlerle uyardı

Uzun süredir beklenen İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, Marmara'da üç farklı depremin beklendiğini ifade etti. Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan uzman isim, depremde en riskli ilçeleri de açıkladı. Marmara'daki depremin etkisinin çok büyük olacağını söyleyen Ercan, son dakika açıklamalarında en riskli ilçeleri de teker teker sıraladı.

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ UYARISI!

"Marmara Bölgesi'ndeki depremin üç farklı şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Hem Kuzey Marmara özelinde büyüklüğü 6.7 ile 7.0 arasında değişecek üç farklı deprem olacak. Bu depremler aynı anda da olabilir farklı zamanlarda da olabilir. Tıpkı 1999 Gölcük depremi gibi farklı tetiklemelerle sarsıntılar olacak. Depreme hazırlık yapmak için kesinlikle yenileme çalışmaları yapılmalı."