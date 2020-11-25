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haberler: Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

haberler: tarafından yapılan uyarısına göre, bazı illerde kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sabah ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sis görüleceği belirtildi. ile ilgili yapılan açıklamalarına göre, mevsim değişikliği sebebiyle sıcaklıkların düştüğü birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı. Birçok il için yapılan kar ve yağış uyarısıyla birlikte özellikle İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. İşte hava durumu ile ilgili yapılan son tahminler ve son dakika haberi ile ilgili ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:55 Son Güncelleme: 25.11.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika haberler: Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA TAHMİNLERİ:

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellik yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, yarın(Perşembe) sabah saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinin akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika haberler: Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
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