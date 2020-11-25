SON DAKİKA: Palu ailesi davasında yeni gelişme! Yaptıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu...

"MERYEM'İN ÖLMÜŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM, PARDON ÖĞRENDİM"



Daha sonra duruşmada savunma yapan Tuncer Ustael, "Onca öldürülen çocuk, bebek ve hayvanların hakkını aradım. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Hocalık yapmış değilim iftira atıyorlar. Ben ne Meryem'i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem'in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim. Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin bu olayın failidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorum. Kendilerini sahilde gördüm. Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim" dedi.