Son dakika: O taksiciden İBB'ye çağrı! “Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz can güvenliğimiz yok”

Taksisine aldığı kadın müşteri ile tartışma yaşayan ve bu olayı videoya alarak sosyal medyada paylaşan Taksici Oğuz Kaan Ünver yaşadığı olayı anlattı. Kasımpaşa Stadı'nın yanından taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra "ben seni sevmedim" diyerek Aksaray'da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı.

Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada | Video

Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken korona virüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin "seni karakola götüreceğim" sözlerine "götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti.