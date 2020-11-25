Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı: "DTP aracılığı ile örgüte katıldım"

Van'dan 2006'da terör örgütü PKK'ya katılan ve 12 Ekim'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist V.A, ifadesinde terör örgütünün iç yüzüne ilişkin bilgiler verdi. Özalp ilçesi üzerinden İran'a giderek örgüte katıldığını belirten V.A, dağda karşılaştığı olaylar nedeniyle kandırıldığını anladığını, bu nedenle kaçmaya karar verdiğini söyledi.

Güvenlik güçleri ve ailesiyle irtibata geçerek teslim olmak istediğini ilettiğini aktaran V.A. İstanbul Beyoğlu'nda Demokratik Toplum Partisi (DTP) aracılığıyla Doğan isimli kişinin teşvik etmesi üzerine örgüte katıldığını söyledi. 2008'de Türkiye'ye gönderilmek üzere İran güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan V.A, 12 yıl hapis cezası aldım ve cezaevinde kaldığını söyledi. V.A., hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.