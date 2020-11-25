Trabzon’da narkotik operasyonu!

Trabzon'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu arama köpeği Badi'nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram kubar esrar, 75 gram toz esrar ve 8 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tehlikeli madde kaçakçılığı" yapıldığı bilgisi üzerine bir şüpheliye ait adreste uyuşturucu madde arama köpeği Badi'nin de katıldığı operasyon yapıldı. Şüpheliye ait evde yapılan aramalarda 4 kilo 500 gram kubar esrar, 75 gram toz esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.