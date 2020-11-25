Trafik uygulamasında uyuşturucu yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Soğukkuyu mevkiinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta bir kilo 600 gr. metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mersin ilinden özel araçla uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu araç Derik ilçesine bağlı Soğukkuyu Mevkiinde arama ve kontrol noktasında durduruldu. Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği cesur ile yapılan aramada poşetler içerisinde bir kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan A.P., M.S. ve A.D. isimli şahısların uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındığını öğrenildi.