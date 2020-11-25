Vali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde iç duvarların onarımı için 2013'te kurulan iskelenin kaldırılmasıyla tarihi vaiz kürsüsü ve mahfil ile kubbe altındaki Serafim Meleği figürü yeniden görünür hale geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından iskelenin sökülmesini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bakım ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Ayasofya'daki iç duvarların onarımı için 2013'te kurulan iskele söküldü. İskelenin kaldırılmasının ardından tarihi vaiz kürsüsü ve mahfil ile kubbe altındaki Serafim Meleği figürü de yeniden görünür hale geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından iskelenin sökülmesini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Cami içerisindeki panelin ise zemindeki mermerler üzerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre daha kalacağı kaydedildi.