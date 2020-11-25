İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, Beyoğlu İlçesi'nde "Değnekçi" operasyonu düzenledi. İhbarı vatandaşlar yaptı. Geçtiğimiz Salı gecesi saat 00.15 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nın üzerinde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Fahrettin Ç. gözaltına alındı. Sivil polisler ihbarlarda bahsi geçen caddeye giderek araçlarını park etti. Sivil polisleri vatandaş zanneden şüpheli para talep edince suçüstü yakalandı."Değnekçilik" suçundan üç kaydı bulunan şüpheli hakkında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu Üzerindeki Park Yerlerindeki Araçlardan Park Ücreti Almak Veya Almaya Teşebbüs Etmek" içerikli 79.Maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Vatandaşlar şikayet etti; sivil polisler suçüstü yakaladı | Video