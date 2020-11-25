Yaşlılar için örnek proje

Pandemi süreci nedeniyle risk grubunda yer alan ve kendi sağlıkları için yaşamları kısıtlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örnek nitelikte yeni bir proje başlattı. "Erişilebilirlik" projesinde amaç bireylerin düşme tehlikesine karşı evlerde kolay önlemler alarak olası düşmelerin önüne geçebilmek. Düşmenin gerçekleşmesi sonucu bireylerde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılmasını sağlamak.

EV KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK

Covid-19 salgını nedeniyle risk grubunda yer alan ve aynı nedenle evlerinden belirli saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü kıdemli büyüklerimiz için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok projeyi hayata geçirdi. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında 'erişilebilirlik' projesini başlattı. 65 yaş ve üzeri vatandaşları kapsayan projede öncelikli amaç zamanın büyük bir kısmını evde geçiren vatandaşların yaşayabileceği ev kazalarının önüne geçmek.

EVLER İNCELENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen projede 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine sosyal çalışmacı ve inşaat teknikeri gönderiliyor. Evde gerekli kontrolleri yapan ekipler vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için gerekli tespitleri yapıyor. Ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda tespitleri yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine banyo içi sabit tutunma barı, banyo içi tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları gideriliyor.

'ERİŞİLEBİLİRLİK' PROJESİ NEDİR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı (YADES) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada evlerde erişilebilirlik projesiyle 65 yaş ve üstü bireylerin düşme tehlikesine karşı yaşadıkları yerde basit önlemler alarak, düşmelerin önüne geçebilmek ve düşmenin gerçekleşmesi sonucu bireylerde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılmasını sağlamak amaçlandı. Ayrıca yaşlı bireylerde düşme sonucu kalça kırıklığı büyük sorunlara yol açmakta ve tedavisi yaşın ileri olması sebebiyle çok mümkün olamamakta olduğunun altı çizildi.