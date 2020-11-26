13 milyon 200 bin TL’lik ikramiye biletini çalmıştı! 3 yıl 9 ay hapis yatacak!

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze'de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile birlikte oynadığı biletleri kontrol ettiği sırada Baysal, ikramiyenin çıktığı bileti kendisi alarak Uysal'ı dolandırdı. Arkadaşı tarafından 13 milyon 200 bin TL dolandırılan Sayın'ın suç duyurusunda bulunması sonucu sanık Mehtap Uysal'ın ve Uysal'a yardım ettiği iddia edilen Fatih Yolcu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

İKRAMİYEDEN 8 MİLYON 950 BİN TL HARCAMIŞLAR

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Murat Sayın'ın avukatları ve sanık Mehtap Uysal'ın ve sanık Fatih Yolcu'nun avukatları hazır bulundu. Duruşmada Gebze'de oynadığı sayısal loto sonucu kendisine 13 milyon 200 bin TL ikramiye çıkan Murat Sayın'ın avukatı Mehtap Yolcu'nun olay günü biletlere bakarken el çabukluğuyla ikramiye çıkan bileti çaldığını, sonrasında diğer sanık Fatih Yolcu ile birlikte parayı aldıklarını ve parayı Yolcu'nun hesabına yatırdıklarını söyledi. Sanık Fatih Yolcu'nun şirket yöneten biri olduğunu, biletin Mehtap Uysal'a ait olmadığını bilmesine rağmen Uysal'la birlikte hareket ettiğini belirtti. Şu zamana kadar Mehtap Uysal'ın toplam 13 milyon 200 bin TL değerindeki ikramiyeden 8 milyon 950 bin TL kadarını Fatih Yolcu ile birlikte harcadıklarını ifade ederek sanık Mehtap Uysal'ın ve sanık Fatih Yolcu'nun cezalandırılmalarını talep etti.

''KENDİ ADIMA OYNAMASINI İSTEMİŞTİM'' DEMİŞTİ

Mehtap Uysal'ın avukatı Uysal'ın üzerine atılan suçları kabul etmedi. Mehtap Uysal'ın önceki duruşmadaki ifadesinde söylediği ''Murat Sayın'ndan benim adıma Sayısal Loto oynamasını rica etmiştim. Oynadığı kuponların tamamını bana verdi. Çekiliş saati gelince çıkan kuponu kendisine göstermedim. Çıkan kuponu aldım, diğerlerini arabada bıraktım. Müşteki kuponları aldığı bayiye kupona para çıkıp çıkmadığını sormuş. Bayi çıktığını söylemiş. Bundan sonra hak iddia etmeye başladı. Ben de kendisiyle görüşmeyi kestim'' ifadelerini hatırlatan sanık avukatı, Uysal'ın üzerine atılan suçun şüpheli olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

HIRSIZ ARKADAŞA 3 YIL 9 AY HAPİS

Fatih Yolcu'nun avukatı ise sanık Yolcu'nun olayla bir bağlantısının olmadığını, olayda suç saati olarak gece 03.30 olarak belirlenmesine karşın Yolcu'nun o saatte evinde uyuduğunu söyleyerek Fatih Yolcu'nun suçlanması için yeterli delil ve belgemin olmamasından kaynaklı Yolcu'nun beraatini talep etti. Mahkeme, sanık Mehtap Baysal'ın 'basit hırsızlık' suçunu işlediğinden ve bu suçu gece vakti işlediğinden dolayı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanık Fatih Yolcu'nun ise beraatine ve ikramiye tutarının Uysal'dan tahsil edilerek hazineye gelir kaydına karar verildi.