İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2 ay daha uzatılmıştı! İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde işten çıkarma yasağı geçici yasa olarak uygulamaya geçmişti. Son olarak gelen açıklamada; kısıtlama sürecinin belirlenen süre kadar daha devam edeceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının uzatıldığını bildirirken bir yandan da salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda gelen son dakika haberi ile iş kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler bir süre daha uzatıldığı bildirilmişti. Vatandaşlar fesih kısıtı olarak da bilinen işten işçi çıkarma yasağı sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ederek gün içerisinde araştırıyor…
İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.
Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.