İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2 ay daha uzatılmıştı! İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde işten çıkarma yasağı geçici yasa olarak uygulamaya geçmişti. Son olarak gelen açıklamada; kısıtlama sürecinin belirlenen süre kadar daha devam edeceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının uzatıldığını bildirirken bir yandan da salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI, KISITLAMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz haftalarda gelen son dakika haberi ile iş kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler bir süre daha uzatıldığı bildirilmişti. Vatandaşlar fesih kısıtı olarak da bilinen işten işçi çıkarma yasağı sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ederek gün içerisinde araştırıyor…