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yayınlandı mı? ile 27 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

Haftalık olarak Cuma günlerinde İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan kaleme alınarak paylaşılan Cuma Hutbesi 27 Kasım için Müslüman vatandaşlarımızın okumasına sunuldu. Bu bağlamda namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımız namaz öncesi ve sonrasından hutbeyi okumak isteyerek yayınlandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Diyanet ile 27 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 27.11.2020 01:33 Son Güncelleme: 27.11.2020 01:33 ABONE OL
27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet ile 27 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanarak Müslüman vatandaşlarımıza önemli bilgi ve öğütler sunulan Diyanet Cuma hutbesi 27 Kasım için yayına alındı. Bu bağlamda hutbeyi okumak ve yeni bilgiler edinmek isteyen vatandaşlarımız 27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 27 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

27 KASIM CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI? DİYANET İLE 27 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Müslüman vatandaşlarımızca merak edilen 27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? ve Diyanet ile 27 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;


FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "(Müminler) boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve 'Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size! Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok' derler."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Faydasız işleri terk etmesi, bir kişinin iyi Müslüman olmasındandır."

Aziz Müminler!

Güzel dinimiz İslam, hayatımızın her safhasında faydalı, hayırlı ve anlamlı işlerle meşgul olmamızı emreder. Sözün en doğrusunu söylememizi ve en güzeline uymamızı tavsiye eder. Dünya ve ahiret hayatımıza faydası dokunmayan, vakit ve emek israfına yol açan beyhude işlerden uzak durmamızı öğütler.


Kıymetli Müslümanlar!

Sahip olduğumuz değerler ve Rabbimizin bize bahşettiği nimetler, gereksiz ve amaçsız yere harcanamayacak kadar değerlidir. Bu bilinci taşıyan her Müslüman, kendisine ve çevresine fayda vermeyen, boş işlerden uzak durur. Asılsız sözlere, fuzuli düşüncelere itibar etmez. Aklını ve yüreğini iyilik yolunda, Allah'ın rızasına uygun işlerde kullanır.


Değerli Müminler!

Kur'ân-ı Kerîm'e göre, kurtuluşa eren müminlerin en belirgin vasıflarından biri de kendilerini ilgilendirmeyen, mâlâyânî işlerden uzak durmalarıdır.

Öyleyse, sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve ahlâkımızla kâmil bir mümin olmaya gayret edelim. Unutmayalım ki faydasız işlere olan uzaklığımız ölçüsünde Müslümanlığımız güzelleşecek, kulluğumuz Allah katında kıymet kazanacaktır. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan başkalarının kusurunu göremeyenlere ne mutlu!

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27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet ile 27 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?
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