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3 bin yıllık mağaranın duvarlarını yazı tahtasına çevirdiler

’nın İnegöl ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 3 bin yıllık ’nın duvarlarına yazılar yazılıp, resimler çizilmesi tepki çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:54 ABONE OL
3 bin yıllık mağaranın duvarlarını yazı tahtasına çevirdiler

İnegöl ilçesindeki 3 bin yıllık olduğu belirtilen Oylat Mağarası'nın duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce isimler ve aşk sözleri yazıldı, şekiller çizildi. Özellik yabancı turistlerin ziyaret ettiği 700 metre uzunluğu, 93 metre yüksekliğe sahip olan mağaranın duvarlarının yazı tahtasına çevrilmesi, tepki çekti. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, yazı yazan kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak dikkat çeken Oylat Mağarası'nın astım ve bronşit gibi önemli solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Mağaranın içerisindeki sıcaklık yaz ve kış 18 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 90 olduğu belirtiliyor.

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3 bin yıllık mağaranın duvarlarını yazı tahtasına çevirdiler
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