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35 yıllık hayat arkadaşlığı koronaya yenildi

İzmit İlçesine ikamet eden ve 35 yılı aşkın süredir evli oldukları öğrenilen Atayakul çifti,  2 gün ara ile ’e yenildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 21:27 ABONE OL
35 yıllık hayat arkadaşlığı koronaya yenildi

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde oturan ve 35 yılı aşkın süredir evli oldukları öğrenilen Atayakul çifti, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan İzmit'in tanınmış sanayi esnaflarından Mustafa Atayakul, 2 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Hayat arkadaşı olan Emine Ataykul (66) ise eşinden 2 gün sonra tedavi gördüğü SEKA Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Eşinden 2 gün sonra hayatını kaybeden Emine Atayakul'un cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Çiftin çocukları, yakın dost ve akrabaları bir bir arında gelen ölümler nedeniyle yasa boğuldu.

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35 yıllık hayat arkadaşlığı koronaya yenildi
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