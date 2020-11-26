35 yıllık hayat arkadaşlığı koronaya yenildi

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde oturan ve 35 yılı aşkın süredir evli oldukları öğrenilen Atayakul çifti, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan İzmit'in tanınmış sanayi esnaflarından Mustafa Atayakul, 2 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Hayat arkadaşı olan Emine Ataykul (66) ise eşinden 2 gün sonra tedavi gördüğü SEKA Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Eşinden 2 gün sonra hayatını kaybeden Emine Atayakul'un cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Çiftin çocukları, yakın dost ve akrabaları bir bir arında gelen ölümler nedeniyle yasa boğuldu.