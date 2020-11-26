65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 65 yaş üstüne hafta içi de sokağa çıkma yasağı var mı, yaşılar saat kaçta dışarı çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi ile yayımlanan genelgede vatandaşların hafta içi ve hafta sonu olmak üzere belirli saatler dışında dışarıya çıkamayacakları ifade edilmişti. Bu kapsamda uygulanan kısıtlamanın detayları vatandaşların gün içerisinde araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Öte yandan yasağın 81 ilde de uygulandığı biliniyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabilir, sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ve son dakika haberinin detayları…
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?
Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle beraber yeni tedbir kararları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bu kapsamda 20 yaş altı genç ve çocuklar ile 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirilirken kişilerin yalnızca belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkabilecekleri ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.
Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak. Konuya ilişkin güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.