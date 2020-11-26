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Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

'da, ’nde görevli 46 yaşındaki Aile Hekimi Dr. , koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:05 ABONE OL
Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Çankırı Refik Saydam Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli evli ve 2 çocuk sahibi Aile Hekimi Dr. Kahraman Pehlivan, önceki gün nefes darlığı şikayeti ile Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Pehlivan'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Pehlivan'ın genel durumunun kötüleşmesi üzerine dün ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevki planlandı. Ancak nakil için hastaneden çıkarıldığı sırada kalbi duran Pehlivan, tekrar hastaneye geri götürülerek yoğun bakıma alındı. Dr. Pehlivan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
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