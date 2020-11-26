Akıl almaz kaza: Ağaç keserken vinç devrildi!

Bursa'nın ilçelerinden Orhangazi'ye bağlı Yeniköy mahallesinde Orman İşletme Şefliği'nin sürdürdüğü ağaç kesme işlerinde kullanılan vinç, işlem sırasında sürücüsüyle birlikte 50 metreden şarampole yuvarlandı.
Sürücü Hüseyin Bayraktar (55), aracın içinde sıkışırken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Bayraktar, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orhangazi jandarması kaza ile ilgili soruşturma başlattı.