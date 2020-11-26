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Akıl almaz kaza: Ağaç keserken vinç devrildi!

'da Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan ağaç kesme işlerinde kullanılan vinç, içindeki sürücüsüyle birlikte ağaç kesim işlemi sırasında şarampole yuvarlandı. 50 metreden uçan vinç sürücüsü, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:56 ABONE OL
Akıl almaz kaza: Ağaç keserken vinç devrildi!

Bursa'nın ilçelerinden Orhangazi'ye bağlı Yeniköy mahallesinde Orman İşletme Şefliği'nin sürdürdüğü ağaç kesme işlerinde kullanılan vinç, işlem sırasında sürücüsüyle birlikte 50 metreden şarampole yuvarlandı.

Sürücü Hüseyin Bayraktar (55), aracın içinde sıkışırken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Bayraktar, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhangazi jandarması kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Akıl almaz kaza: Ağaç keserken vinç devrildi!
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