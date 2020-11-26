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Alacak verecek kavgası: 3 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Alacak verecek kavgası: 3 ölü
Antalya'da müteahhit ve emlak alım satımı yapan 3 kişinin alacak anlaşmazlığı kanlı bitti. Kepez ilçesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası Nihat Taşardı (40), konuşmak için bindiği lüks cipteki Mehmet Ateş (48) ve Mustafa Tepe'yi (48) tabancayla başından vurdu. Taşardı daha sonra aynı silahla kendi kafasına da ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Tepe ile Taşardı'nın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Ateş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Alacak verecek kavgası: 3 ölü
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