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'da kış hazırlıkları sürüyor

Kış mevsiminin en etkili geçtiği illerimizden 'ın Posof ilçesinde kış çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet AVŞAR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 13:22 ABONE OL
Ardahan'da kış hazırlıkları sürüyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde belediye tarafından sürdürülen yol genişletme ve peyzaj çalışması kapsamında yeni devlet hastanesi altında bulunan Nenekaya mevkiideki viraj deplase ettirilerek, yol genişletme çalışması yapılıyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak kışında çalışmalarımız devam ediyor. Bu zorlu coğrafyada bizi yalnız bırakmayan hükümetimize, Milletvekilimiz Orhan Atalay'a, belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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Ardahan'da kış hazırlıkları sürüyor
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