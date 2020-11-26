Ardahan'da kış hazırlıkları sürüyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde belediye tarafından sürdürülen yol genişletme ve peyzaj çalışması kapsamında yeni devlet hastanesi altında bulunan Nenekaya mevkiideki viraj deplase ettirilerek, yol genişletme çalışması yapılıyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak kışında çalışmalarımız devam ediyor. Bu zorlu coğrafyada bizi yalnız bırakmayan hükümetimize, Milletvekilimiz Orhan Atalay'a, belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.