Artışın nedeni rakamlarda gizli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde yapmış olduğu günlük koronavirüs bilançoları ile ilgili açıklama ve uyarılarda "Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar" dedi ve devamında bu illerde tedbirlere daha hassasiyetle uyulması gerektiğini ifade etti. Verilen rakamlarda ise Kocaeli'nin yüzde 69,5 lik servis doluluk oranı, yüzde 76,9 yoğun bakım doluluk oranı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep illerini de geride bıraktığı ve ilk sırada yer aldığı görüldü. Solunum cihazı doluluk oranında ise, Kocaeli İstanbul'dan sonra yüzde 40,6'lık oran ikinci sırada yer aldı. Bu açıklamaların hemen öncesinde ise Kocaeli'nde Koronavirüse karşı verilen bir haftalık mücadele bilançosu Kocaeli Valiliği tarafından basın kuruluşlarına yazılı olarak gönderildi. O açıklamada özellikle yapılan denetimlerde tedbirlere uymayanların sayısı aslında artışın nedenini de gözler önüne serdi.

İŞTE O RAKAMLAR

Kocaeli Valiliği tarafından, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında son 1 haftada yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayan bin 281 kişiye idari ceza uygulandığı, öte yandan, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 120 kişiye idari, 56 kişiye ise adli işlem yapıldığı belirtildi. Yine tedbirlere uymayan 85 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 75 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 3 bin 5 kişiye idari işlem yapıldığı öğrenildi.

3 BİN 144 TALEP KARŞILANDI

Kocaeli'nde, 16 Kasım ve 23 Kasım 2020 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait diğer rakamlar ise şu şekilde oldu. Son bir haftada Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 3 bin 114 kişinin talebi karşılandı. Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 368 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi. COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 443 iş yeri, 23 bin 198 kez denetlendi. Bu iş yerlerinden kurallara uymayan 391'ne idari işlem yapıldı.

217 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Yazılı açıklamada Güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 169 bin 834 şahıs sorgulanırken, yapılan sorguda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 376 aranan şahıs yakalandı. Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 547 kişi hakkında idari işlem yapılırken, izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 80 kişi zorunlu olarak, 137 kişi de diğer nedenlerden dolayı olmak üzere 217 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuldu.