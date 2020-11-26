Aşı gönüllüsü nasıl olunur, corona virüs gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Çin aşısı için gönüllü başvuruları alınmaya başladı!

Çin menşeli ilaç şirketinin ürettiği Coronavac için gönüllü aşı başvuruları alınmaya başlandı. 3. Faz çalışmalarının ülkemizde devam ettiği bu aşının çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar internet sitesi üzerinden veya telefon aracılığı ile başvurularını oluşturabiliyor. Şimdilerde 12 bin 250 vatandaşımız üzerinde denen ve 12 şehir 25 merkezli aşı çalışmalarına18-59 yaş arası vatandaşlar dahil olabiliyor. Peki, corona virüs aşı gönüllüsü nasıl olunur? Çin aşısı gönüllü başvurusu nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…

ÇİN AŞISI GÖNÜLLÜ NASIL OLUNUR? CORONA VİRÜS AŞI GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamaya göre; çalışmanın önceki aşamalarından elde edilen bulgulara göre, çalışma kapsamında size uygulanacak aşı, ateş ve ishale, nadiren de kusma, yeme bozuklukları, bulantı, kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluğa neden olabilmektedir. Öte yandan aşıyı uygulayan vatandaşların belirli şartlara uygun olması en önemlisi daha önce corona virüse yakalanmamış olması gerekmektedir.

Corona virüs aşı gönüllüsü olmak için aşağıdaki başvuru yöntemlerini deneyebilirsiniz…