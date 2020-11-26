Aşı gönüllüsü nasıl olunur, corona virüs gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Çin aşısı için gönüllü başvuruları alınmaya başladı!

Çin menşeli ilaç şirketinin ürettiği Coronavac için gönüllü aşı başvuruları alınmaya başlandı. 3. Faz çalışmalarının ülkemizde devam ettiği bu aşının çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar internet sitesi üzerinden veya telefon aracılığı ile başvurularını oluşturabiliyor. Şimdilerde 12 bin 250 vatandaşımız üzerinde denen ve 12 şehir 25 merkezli aşı çalışmalarına18-59 yaş arası vatandaşlar dahil olabiliyor. Peki, corona virüs aşı gönüllüsü nasıl olunur? Çin aşısı gönüllü başvurusu nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…
ÇİN AŞISI GÖNÜLLÜ NASIL OLUNUR? CORONA VİRÜS AŞI GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yapılan açıklamaya göre; çalışmanın önceki aşamalarından elde edilen bulgulara göre, çalışma kapsamında size uygulanacak aşı, ateş ve ishale, nadiren de kusma, yeme bozuklukları, bulantı, kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluğa neden olabilmektedir. Öte yandan aşıyı uygulayan vatandaşların belirli şartlara uygun olması en önemlisi daha önce corona virüse yakalanmamış olması gerekmektedir.
Corona virüs aşı gönüllüsü olmak için aşağıdaki başvuru yöntemlerini deneyebilirsiniz…
AŞI GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?
Sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşının uygulanmasına başlanacağı, 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların 'https://covid19asi.calismasi.info' adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirildi.
OLASI FAYDALARI NELERDİR?
Çalışmanın Çin'de uygulanan önceki basamaklarında, COVID-19'a karşı kanda bağışıklık hücresi oluşturma orası %98 olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple çalışmaya katıldığınız için uygulanan aşı ile COVID-19 salgınına karşı bağışıklık kazanmanız olasıdır. Ancak plasebo kolunda olmanız halinde sizde COVID-19'a karşı hiç bağışıklık hücresi oluşmayacaktır. Bu sebeple çalışmadan herhangi bir şekilde fayda sağlayacağınız garanti edilmemektedir. Ancak aşının klinik etkinliği bu çalışma ile gösterilirse ilk aşılanacak grupta bu çalışmaya plasebo kolunda katılan gönüllüler olacaktır. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler gelecekte başka insanlara yararlı olabilir.
RİSKLERİ NELERDİR?
Tüm araştırmalarda bir parça risk bulunur ve bu riskler arasında hastalanmanıza veya kendinizi rahatsız hissetmenize neden olacak ya da size zarar verecek unsurlar bulunabilir. Çalışmanın önceki aşamalarından elde edilen bulgulara göre, çalışma kapsamında size uygulanacak aşı, ateş ve ishale, nadiren de kusma, yeme bozuklukları, bulantı, kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluğa neden olabilir. Aşı uygulanan bölgede ise ağrıya, nadiren de kızarıklığa, şişliğe ve kaşıntıya neden olabilir. Tüm bu olası riskler için aşı uygulandıktan sonra 30 dakika boyunca gözlem odasında çalışma ekibi tarafından izlenebilmeniz için beklmeniz istenecektir. Laboratuvar testleri için kanın alındığı bölgede ağrı veya morarma ve enfeksiyon riski vardır. Ayrıca kan alınmasına tepki olarak ortaya çıkabilen küçük bir baygınlık riski de vardır. Çalışmaya katılırken çalışma ürünü ile ilişkili olan olumsuz etkiler de yaşayabilirsiniz.
Çalışmanın tüm katılımcıları, tüm olumsuz etkiler bakımından dikkatli bir şekilde izlenecektir. Çalışmaya dahil edilecek olan gönüllülerin, çalışma merkezlerinin COVID-19 kliniklerine girmelerine izin verilmeyecek, çalışma gönüllüleri için bu merkezlerde ayrı bölümler oluşturulacaktır. Bu sayede COVID-19 hastaları ile bu çalışmanın katılımcılarının hiçbir şekilde aynı yerde olmamaları sağlanacaktır. Çalışma ekibi, olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olması için size ilaçlar verebilir. Bu etkiler hafif veya ciddi olabilir. Bu çalışmaya katılımınızdan dolayı oluşabilecek olumsuz etkilerin masraflarını/maliyetini karşılamanız istenmeyecektir. Çalışma tedavisinin sebep olduğu herhangi bir zarara uğramanız durumunda, size hiçbir maliyeti olmayan uygun bakımı ve yardımı alacaksınız.