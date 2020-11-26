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'da Azeri genç, Çinli adamı vurdu! Yakalanma anı kamerada...

'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi ile ilgili  yürütülen çalışmalarda şüpheli iki kişi yakalandı.  Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:13 Son Güncelleme: 26.11.2020 16:15 ABONE OL
Avcılar'da Azeri genç, Çinli adamı vurdu! Yakalanma anı kamerada...

Olay, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi önünde 2 Kasım'da saat 22.40 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusufujıang Aimatijiang, yanına yaklaşan Azerbaycan uyruklu Aliyev T.(29)'un silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olayı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan ağır yaralanan Aimatijiang, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılırken polis ekiplerine vuran kişiyi tanımadığını belirtti.

Aimatijiang'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği yaptığı incelemede şüphelinin olaydan sonra Ömer I.(20) ile buluştuğunu ve Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bir evde kaldığını tespit etti.

11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerden Ömer I., 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. İki şüpheli adli sevk işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada saldırıya uğrayan Yusufujıang Aimatijiang'ın Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.

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Avcılar'da Azeri genç, Çinli adamı vurdu! Yakalanma anı kamerada...
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