Son dakika... Avcılar'da çöp konteynerinde dehşet!

Avcılar'da, bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş ve göbek bağı kesilmiş şekilde bir erkek bebek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

ATIK TOPLAYAN KADIN FARK ETTİ

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kürşat Keklik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi.

Avcılar'da çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

POLİS OLAYA EL KOYDU

İddiaya göre, belediyede çalışan geri dönüşüm işçisinin konteynerin içinde bebek olduğunu fark etti. Belediye çalışanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN CESEDİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Ekipler yaptığı ilk incelemelerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.