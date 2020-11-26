2,5 metrelik piton banyoya girdi!

"ÇOK GÜZEL AMA, BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ"

Aile bireyleri yılanı yakalayan Mitch'in yaptığı paylaşıma "Teşekkürler Mitch! Hızır gibi yetiştin! Çok güzel bir yılan ama biraz ürkütücü" yorumunu yazdı.