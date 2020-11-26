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2,5 metrelik banyoya girdi!

’da bir ailenin banyosuna camdan giren  2,5 metre uzunluğundaki , ortalığı birbirine kattı. Yılanı yakalayan Mitch adlı kişi, sosyal medyada paylaştığı gönderide, pitonun gece banyoya girdiğini ve çıkardığı gürültü ile aileyi uyandırdığını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:05 Son Güncelleme: 26.11.2020 17:30 ABONE OL
2,5 metrelik piton banyoya girdi!

Olay, Avustralya'nın batısındaki Tallebudgera bölgesinde meydana geldi. Bir yılan yakalayıcısının sosyal medya paylaşımında, 2,5 metrelik bir pitonun, banyo penceresinden girerek içerideki kozmetik ve süs eşyalarını dağıttı.

BANYOYU DAĞITTI

Dev pitonun yakalanmasının ardından paylaşılan fotoğraflarda, kozmetik ve süs eşyalarının dağıldığı görüldü. Yılanı yakalayan Mitch adlı kişi, sosyal medyada paylaştığı gönderide, pitonun gece banyoya girdiğini ve çıkardığı gürültü ile aileyi uyandırdığını söyledi.

"ÇOK GÜZEL AMA, BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ"

Aile bireyleri yılanı yakalayan Mitch'in yaptığı paylaşıma "Teşekkürler Mitch! Hızır gibi yetiştin! Çok güzel bir yılan ama biraz ürkütücü" yorumunu yazdı.

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2,5 metrelik piton banyoya girdi!
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