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Ayağından yaralayan erkek arkadaşını başından vurdu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Ayağından yaralayan erkek arkadaşını başından vurdu
Bursa'da yaşayan İsmail I. (55), önceki akşam sevgilisi Zehra Y. (43) ile birlikte, alkol alıp eğlenmek için Nilüfer ilçesindeki bir çiftlik evine gitti. Bir süre alkol alan ikiliden İsmail I., sevgilisi Zehra Y. ile birlikte olmak istedi. Ancak, sevgilisi kabul etmedi. Biraz daha alkol alan İsmail I., bu kez zorla birlikte olmaya kalkıştı. Ancak sevgilisi direndi. Çıkan tartışmanın ardından tabancasını çeken İsmail I., Zehra Y.'yi sağ ayağından vurdu. Ardından da dövmeye başladı. Yaşanan arbedede sevgilisinin elindeki silahı alan Zehra Y., İsmail I.'yı başından vurdu. Ardından polisi arayıp durumu bildirdi. Eve gelen polisler, İsmail I.'nın öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Zehra Y. ise "Öleceğini düşünmedim" dedi.
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Ayağından yaralayan erkek arkadaşını başından vurdu
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