Ayrılığın intikamını almak için çeteyle anlaştı! Tamamı infazdan önce operasyonla yakalandı!

İddialara göre; İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'nde esnaf olan E.B., aralarında gönül ilişkisi bulunan Ö.T. isimli kadından ayrıldı. İkili problemler yaşayınca 4 Kasım Çarşamba günü Ö.T., "Dayı" kod adlı Y.K. isimli kişiyle anlaştı ve E.B.'den para talep edildi. Ölümle tehdit edilen E.B.'nin iş yeri de 8 Kasım Pazar günü kurşunlandı. Soruşturma başlatan İstanbul Polisi, E.B. ve ortağı Y.B.'yi para tahsilatı için tehdit eden Ö.T. (36), D.D., (39), M.S.A. (43), Y.A. (43) ve M.İ.'yi (30) operasyonla mağdurun iş yerinin önünde yakaladı. Bir çetenin üyesi olan şüphelilerin olay yerine geldikleri araçta yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın azmettiricisi olan kadın şüpheli Ö.T. de yakalandı.

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"DAYI" KOD ADLI ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Polislerin tespitlerine göre; suç örgütü yapılanmasının lideri olan "Dayı" lakaplı Y.K. (33) da yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve içerisinde örgüt içi yazışmaların bulunduğu dokuz cep telefonu ele geçirildi. 75 ayrı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda iş yeri kurşunlama olayını Y.K. ve M.İ. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yağma, Tehdit, Mala Zarar Verme" suçlarından dolayı haklarında yasal işlemler yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Yakalanan ve tutuklanan şüpheliler güvenlik kamera görüntülerine ve polis kamerasına yansıdı.



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