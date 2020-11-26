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Ayrılığın intikamını almak için çeteyle anlaştı! Tamamı infazdan önce operasyonla yakalandı!

'da bir kişi, ayrıldığı sevgilisinden intikam almak için bir çeteyle anlaştı. Çete üyeleri esnaf olan E.B.'nin iş yerini kurşunladı. İddialara göre silahlı çetenin üyeleri infaz için yeniden iş yerinin önüne geldi. Mağdur E.B.'yi ölümle tehdit eden ve liderliğini Dayı" lakaplı Y.K.'nın yaptığı suç örgütü iş yerinin önünde düzenlenen operasyonla çökertildi. Yakalanan ve tutuklanan şüpheliler güvenlik kamera görüntülerine ve polis kamerasına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 26.11.2020 12:56 Son Güncelleme: 26.11.2020 13:12 ABONE OL
Ayrılığın intikamını almak için çeteyle anlaştı! Tamamı infazdan önce operasyonla yakalandı!

İddialara göre; İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'nde esnaf olan E.B., aralarında gönül ilişkisi bulunan Ö.T. isimli kadından ayrıldı. İkili problemler yaşayınca 4 Kasım Çarşamba günü Ö.T., "Dayı" kod adlı Y.K. isimli kişiyle anlaştı ve E.B.'den para talep edildi. Ölümle tehdit edilen E.B.'nin iş yeri de 8 Kasım Pazar günü kurşunlandı. Soruşturma başlatan İstanbul Polisi, E.B. ve ortağı Y.B.'yi para tahsilatı için tehdit eden Ö.T. (36), D.D., (39), M.S.A. (43), Y.A. (43) ve M.İ.'yi (30) operasyonla mağdurun iş yerinin önünde yakaladı. Bir çetenin üyesi olan şüphelilerin olay yerine geldikleri araçta yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın azmettiricisi olan kadın şüpheli Ö.T. de yakalandı.

Ayrılığın intikamını almak için çeteyle anlaştı! Operasyonla hepsi yakalandı | Video

"DAYI" KOD ADLI ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Polislerin tespitlerine göre; suç örgütü yapılanmasının lideri olan "Dayı" lakaplı Y.K. (33) da yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve içerisinde örgüt içi yazışmaların bulunduğu dokuz cep telefonu ele geçirildi. 75 ayrı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda iş yeri kurşunlama olayını Y.K. ve M.İ. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yağma, Tehdit, Mala Zarar Verme" suçlarından dolayı haklarında yasal işlemler yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Yakalanan ve tutuklanan şüpheliler güvenlik kamera görüntülerine ve polis kamerasına yansıdı.

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Ayrılığın intikamını almak için çeteyle anlaştı! Tamamı infazdan önce operasyonla yakalandı!
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