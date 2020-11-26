Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı yarışma

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı yarışma

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 11 Kasım Milli ağaçlandırma günü kapsamında "Senin de Bir Fidanın Olsun'' kampanyasında faydalanan yükümlüler için Fidan dikmeye teşvik amaçlı ödüllü yarışma düzenledi.

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:07 ABONE OL
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı yarışma

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 11 Kasım Milli ağaçlandırma günü kapsamında "Senin de Bir Fidanın Olsun'' kampanyasında denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler için Fidan dikmeye teşvik amaçlı ödüllü yarışma düzenledi.

Yarışmaya katılan tüm yükümlülere, sosyal marketten yararlanma hakkı verildi. Denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler için Fidan dikmeye teşvik amaçlı düzenlenen ödüllü yarışmada, koronavirüs salgını nedeniyle toplu Fidan dikimi gerçekleştirilmedi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 11 Kasım 2020 tarihinde müdürlük önünde Fidan dağıtımı yapılarak başlayan etkinlikte, yükümlüler aldıkları Fidanları toprağa ekti. Fidan ektikleri anları fotoğraflayan yükümlüler, elektronik ortam üzerinden kuruma ulaştırdı.

Fidan dikme yarışması kapsamında oluşturulan yarışma değerlendirme komisyonu, yükümlüler tarafından gönderilen fotoğraflar arasından ilk üçe girenleri belirledi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Senin de Bir Fidanın Olsun'' yarışması ikin gün önce sonuçlandı. Yarışma değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ilk üç kişiye, bir giyim mağazası aracılığıyla hediye çeki verildi. Yarışmaya katılan yükümlülere ise sosyal marketten yararlanma hakkı sunuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı yarışma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA