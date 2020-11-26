Balıkçılar 10 ton hamsi avladı

Sıcaklıkların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi nedeniyle balıkçılar hamsi bulmakta güçlük çekiyor. Ordu, Trabzon ve Sinop'tan yola çıkan balıkçılar, Kozlu açıklarına attıkları ağlarla 10 ton hamsi avlayarak Kozlu Limanı'na geldi.

Sinop'tan yola çıkan tekne kaptanı Fahri Ören, "Palamut vardı ama pek bol değildi. Hamsi de pek bol değil. Bu sezonu zayıf görüyorum. Balık az oluyor. Hava sıcak gitti, o nedenle balık az. Sezondan umutlu değiliz. Hamsi normal tam yenecek balık. İki gündür yoldayım" dedi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan ise; "2020 sezonu hamsicilik açısından zayıf. Bu sene palamut az oldu. Bu sene şartlar farklı. Hava şartlarından dolayı balıkçılık bu sene tuhaf gidiyor. Halkın balığı olan hamsi, yine vatandaşımızın sofrasındaki ekmeği oldu. Hamsi kasası 40-50 liraya gidiyor. Küresel iklim değişikliği hamsiyi de etkiledi. Eski on numara balık yok. Ama yine de vatandaşımızın sofrasına girecek olan balık hamsi. Endüstriyel balıkçılık olmasa bu balığı biz on liraya da yiyemeyiz. Zonguldak'ta genelde kıyı balıkçılığı yapılıyor. Ancak bu şehrin ekonomisine pek katkısı yok. Yine Zonguldak ekonomisine katkısı bu endüstriyel balıkçılıktır" diye konuştu.