Barış Pınarı Bölgesine insani yardımlar devam ediyor

Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak, hayatın normale döndürüldüğü Resulayn'da insanların hayatına dokunan Türkiye, muhtaç ailelere insani yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde Barış Pınarı bölgesindeki insanlara, insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Telabyad ve Resulayn'da Mahalli Meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırıyor. Gelirleri olmayan, çalışanı bulunmayan ailelerin bulunduğu mahalle ve köylerde insani yardım dağıtımları organize eden AFAD, ailelere nüfus sayısına göre belirlenen miktarda en az bir ay yetecek kadar erzak sağlıyor.