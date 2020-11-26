Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Belediye başkanıyla karşılaşan kadın: Seni Allah gönderdi

Belediye başkanıyla karşılaşan kadın: Seni Allah gönderdi

’nın Eyyübiye Belediye Başkanı ’un belediye bünyesindeki çalışmaları yerinde incelemek için gittiği bölgede karşılaştığı yaşlı kadın; karşısında ilk kez bir belediye başkanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:30 ABONE OL
Belediye başkanıyla karşılaşan kadın: Seni Allah gönderdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ümit caddesinde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Kuş, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Kuş'a sevgi gösterilerinde bulunan ve çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Kuş'a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadın, ilk kez bir belediye başkanının kendilerini ziyaret etmesi karşısında mutluluk yaşadı. Yaşlı kadın; "Seni bize Allah gönderdi" dediği Başkan Kuş'a sarılarak gözyaşı döktü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye başkanıyla karşılaşan kadın: Seni Allah gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA