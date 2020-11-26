Belediye başkanıyla karşılaşan kadın: Seni Allah gönderdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ümit caddesinde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Kuş, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Kuş'a sevgi gösterilerinde bulunan ve çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Kuş'a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadın, ilk kez bir belediye başkanının kendilerini ziyaret etmesi karşısında mutluluk yaşadı. Yaşlı kadın; "Seni bize Allah gönderdi" dediği Başkan Kuş'a sarılarak gözyaşı döktü.