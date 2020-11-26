Belediyeden çıkartıldı, işsiz kalınca gasp yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ'de görev yaparken 9 ay önce pandemi döneminde işten çıkarıldıktan sonra bir daha iş bulamayan Fazlı Öztürk (41), bir markette pompalı tüfekle gasp yaptıktan sonra polis tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Öztürk'ün ifadesinde, "9 aydır işsizim. Kiramı, elektrik ve su faturalarını ödeyemedim. Babamın emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyordum. 4 ay önce de eşim 2 çocuğumu da alarak beni terk etti. Evdeki tüfeği satmak için sokağa çıkmıştım. Markette su aldığım sırada kasada bulunan paraları görünce çaresizlikten gasp yapmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

9 AY ÖNCE İŞİNE SON VERDİLER

ASKİ'de işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Fazlı Öztürk, bu yılın Şubat ayında işten çıkarıldı. Bir süre iş arayan talihsiz adam iş bulamadı. Elektrik, su ve ev kirasını ödeyemeyen Fazlı Öztürk, babasının emekli maaşı ile geçinmeye çalıştı. Bu arada Tülay Öztürk iki çocuğunu yanına alarak eşini terk edip babaevine döndü. Biriken borçlar nedeniyle ne yapacağını şaşıran Fazlı Öztürk, geçtiğimiz hafta Merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan markete girip pompalı tüfekle gasp yapıp bin 700 TL aldıktan sonra kaçtı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketin ve çevredeki güvenlik kameraları tek tek izledi. 100'den fazla kamera kayıtlarını izleyen ekipler gasp olayını gerçekleştiren kişinin Fazlı Öztürk olduğunu tespit etti. Ekipler Öztürk'ü babasının Pınar mahallesindeki evinde yakaladı. Suçunu itiraf eden Öztürk'ün, gaspı iş bulamadığı için yaptığını ileri sürdü.

"İŞTEN ÇIKARMASALARDI BUNLAR OLMAYACAKTI"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak ASKİ'de çalıştığı sırada Şubat ayında işten çıkarıldığını ifade eden Öztürk'ün, "9 aydır işsizim. İş aradım ama bulamadım. Geçimimizi babamın emekli maaşından sağlıyorduk. 4 ay önce de eşim işim olmadığı için iki çocuğumu alıp beni terk etti. Evimin kirasını, elektrik ve su borcunu ödeyemediğim için bunalıma girdim. Evde oturduğum sırada av tüfeğimi satmak için sokağa çıktım ama kimse almadı. Su almak için markete girdim. 5 TL verdim üstünü almak için beklerken yazar kasada bulanan paraları gördüm. Kasiyere tüfeği doğrulttum ve paraları aldıktan sonra kaçtım. Eğer işimden çıkarılmasıydım bunlar başıma gelmeyecekti. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.