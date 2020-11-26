Bu kabartma kalıplarıyla basmışlar! Sahte iki milyon dolarla yakalandılar

İstanbul Mali Polisi, Ataşehir'de "Mobilyacı" süsü verilmiş olan ve sahte para basılan bir adrese baskın yaptı. Sahte iki milyon dolar, sahte para basmaya yarayan kabartma kalıplar ve sahte aile cüzdanları ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Ataşehir İlçesi Mevlana Mahallesi'nde sahte para, sahte plaka, sahte çekler, sahte aile cüzdanları, sahte sürücü belgeleri ve sahte kimlikler başta olmak üzere çok sayıda sahte evrak ve sahte belge de basılan ve sözde matbaaya dönüştürülen bir adrese şok operasyon düzenledi.

Beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Mobilyacı" süsü verilmiş olan ve iki milyon dolar değerinde sahte paranın ele geçirildiği iş yerinde para basma ve hazırlama kalıpları da bulundu. Çok sayıda sahte evrak ve sahte para ile evrak hazırlamaya yarayan malzeme de ele geçirildi.