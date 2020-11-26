Bir Cuma gününe daha ulaşmış olmanın mutluluğu ve yüce Allah'a ibadet edecek olmanın sevinci içindeyiz. Bugün Müslüman vatandaşlarımız camilere giderek ellerini semaya yükselterek dualar edecek. Öte yandan haftada 1 kez kılınan Cuma namazına ilişkin bilgiler kimi zaman unutulabildiğinden vatandaşlarımız Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler, ayetler nelerdir?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bu güzel ve anlamlı günde Müslüman vatandaşlarımız tarafından merak edilen Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler, ayetler nelerdir? sorularına ilişkin yanıtlar ve abdest alınış bilgileri şöyle;