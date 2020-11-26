Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 27 Kasım Cuma Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle birlikte Cuma namazı saatleri araştırması başladı. Bu mübarek günde yine eller semaya yükselecek, dualar edilecek. Bu anlamlı sabaha uyanan müminler camilere gidip, Cuma namazı ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 27 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı saatleri
İslam alemi için oldukça önemli olan ilk Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il ezan saatleri sayfamız ile yaşadığınız yere ait Cuma namazı vaktini bu başlık altından öğrenebileceksiniz. İşte 27 Kasım 2020 Cuma namazı saatleri…
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 12:56
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:04
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:41
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
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FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "(Müminler) boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve 'Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size! Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok' derler."1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Faydasız işleri terk etmesi, bir kişinin iyi Müslüman olmasındandır."2
Aziz Müminler!
Güzel dinimiz İslam, hayatımızın her safhasında faydalı, hayırlı ve anlamlı işlerle meşgul olmamızı emreder. Sözün en doğrusunu söylememizi ve en güzeline uymamızı tavsiye eder. Dünya ve ahiret hayatımıza faydası dokunmayan, vakit ve emek israfına yol açan beyhude işlerden uzak durmamızı öğütler.
Kıymetli Müslümanlar!
Sahip olduğumuz değerler ve Rabbimizin bize bahşettiği nimetler, gereksiz ve amaçsız yere harcanamayacak kadar değerlidir. Bu bilinci taşıyan her Müslüman, kendisine ve çevresine fayda vermeyen, boş işlerden uzak durur. Asılsız sözlere, fuzuli düşüncelere itibar etmez. Aklını ve yüreğini iyilik yolunda, Allah'ın rızasına uygun işlerde kullanır.
Değerli Müminler!
Kur'ân-ı Kerîm'e göre, kurtuluşa eren müminlerin en belirgin vasıflarından biri de kendilerini ilgilendirmeyen, mâlâyânî işlerden uzak durmalarıdır.3
Öyleyse, sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve ahlâkımızla kâmil bir mümin olmaya gayret edelim. Unutmayalım ki faydasız işlere olan uzaklığımız ölçüsünde Müslümanlığımız güzelleşecek, kulluğumuz Allah katında kıymet kazanacaktır. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan başkalarının kusurunu göremeyenlere ne mutlu!