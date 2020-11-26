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son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün 83 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun cenaze töreni, sağlık tedbirleri gereği cami yerine mezarı başında yapıldı. Salgın nedeniyle törene kardeşi sanatçı Demir Parscan ve sınırlı sayıda seveni katıldı. Sinema oyuncusu Demir Parscan, ağabeyinin 41 sene 9 ay şehir tiyatrosunda görevde bulunduğunu, birçok dizide ve filmde oynadığını kaydetti.
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Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
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