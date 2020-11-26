Dilek Sitesi soruşmasında 23 kişi hakkında dava açıldı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 14 kişinin ölümüne neden olan Dilek Sitesi'ne ilişkin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında düzenlenerek taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılmaları istemi ile dava açıldı. Mahkemece yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan iddianamenin kabulüne karar verilerek şüphelilerin yargılanmalarına başlandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde yıkılan ve vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet veren binalar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında, 14 kişinin öldüğü Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi ile ilgili soruşturma tamamlanarak, tespit edilen 23 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca iddianame düzenlenerek Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan cezalandırılmaları istemi ile Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Mahkemece yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan iddianamenin kabulüne karar verilerek şüphelilerin yargılanmalarına başlanmıştır."