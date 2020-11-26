Olay, gece saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şüpheli araç ihbarı alan polis ekipleri yolda kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli aracı tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu.
Diyarbakır’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı!
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Sürücüsü ihtara uymayarak, polis memuru Nail Orsal!a çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Orsal, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
POLİS MEMURUNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Şüpheli aracın sürücüsü bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis memur Orsal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.