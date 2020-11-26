Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı!

’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı!

'da, 'dur'’ ihtarına uymayan sürücü aracıyla polis memuru Nail Orsal'a çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Orsal, hastaneye kaldırılırken, sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 01:45 Son Güncelleme: 27.11.2020 02:04 ABONE OL
Diyarbakır’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı!

Olay, gece saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şüpheli araç ihbarı alan polis ekipleri yolda kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli aracı tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu.

Diyarbakır’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı!

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Sürücüsü ihtara uymayarak, polis memuru Nail Orsal!a çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Orsal, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS MEMURUNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Şüpheli aracın sürücüsü bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis memur Orsal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA