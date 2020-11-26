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Döverek öldürdü ‘düştü’ dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Döverek öldürdü ‘düştü’ dedi
Antalya'da, polislere ağlayarak, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında "Kasten öldürme ve hürriyeti yoksun kılma" suçlarından dava açılan Gökhan Çınar ile kız kardeşi Ümran Çınar'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Gökhan Çınar poliste, savcılıkta ve nöbetçi mahkemelerdeki ifadeleri reddederek, "Alkollüydük. Kapıdan girerken hızla yere düştü. Kaşı yarıldı. 'Hastaneye gidelim mi?' diye sordum. 'Ailesine bilgi verirler' diye kabul etmedi. Uyuduk. Sabah telefonu çaldı. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. Ben Hatice'yi darp etmedim" ifadelerini kullandı.
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Döverek öldürdü ‘düştü’ dedi
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