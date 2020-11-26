Düzce’de tescilli evler restore edilecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro Kenti'nde tarihin gün yüzüne çıkması ve bölgenin gerçek tarihini yansıtması için Kültür Varlıkları Kurulu tarafından tescillenen evlerin restorasyonuna başlanacağını açıkladı.

43 TESCİLLİ YAPI

Konuralp Antik Tiyatro'nun ortaya çıkarılması için önemli çalışmalarda bulunan Düzce Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü, tiyatronun çevresindeki evlerin tarihi yansıtacak şekilde restore edileceğini açıkladı. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından daha önce tescillenen 43 yapıyı inceleyen Özlü, "Başvuruları vatandaşlarımız yapacak ancak biz hiçbir maddi karşılık beklemeden takibini yapacağız. Bizim buradaki amacımız Düzce'mizin tarihini ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmak" dedi.

ATLI KAPI VE SURLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Konuralp Antik Kenti tiyatro kazı alanının çevresindeki 38 konut, 1 hamam, 1 çeşme,1 türbe ve 2 camiden oluşan 43 yapının restoresinin ve cephe giydirmesinin yapılarak bölgede tarihi havanın yeniden yaşatılacağını belirten Başkan Özlü, aşama aşama ilerleyeceklerini ilk etapta da tescillenen 9 yapının restorasyonu için başvuru yapılacağını ifade etti.

Tescillenen evlerin restorasyonu hakkında açıklama yapan Özlü, "Batı Karadeniz'in ve Düzce'nin en kıymetli bölgelerinden biri olan Konuralp'e büyük önem veriyoruz. Burada tescilli tarihi evler var. Evlerin restorasyonu ve cephe giydirmeleri için bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu evlerin tespitlerini yaptık. Kültür, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımız ile birlikte projeyi yürüteceğiz. Kaynak tedarikini sağlayacağız. Antik tiyatro başta olmak üzere çevresindeki evler ve sokakların sağlamlaştırılması ve cephesini tarihini yüzüne kavuşturacağız. Konuralp, Düzce'nin ve bölgenin tarihidir. Tarihi Atlı Kapı' ile ilgili olarak da onarım ve korumasının yapılması için başvuru yapılacak ve tarihi kapıya bağlantılı olan surları da gün yüzüne çıkartacağız." dedi.