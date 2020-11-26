Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri En son deprem nerede oldu, deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (26 Kasım Perşembe)

En son nerede oldu, deprem mi oldu? ve son depremler listesi (26 Kasım Perşembe)

ve son depremler listesi, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurt genelinde milyonlarca vatandaş, son depremler konusunda bir hâyli dikkat etmeye başladı. Durum böyle olunca da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak konusu oluyor. Bilindiği gibi, anbean en ufak son depremler bile Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak duyuruluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Kasım 2020...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 22:50 ABONE OL
En son deprem nerede oldu, deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 26 Kasım Perşembe

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? İzmir'de meydana 6.6 şiddetindeki depremin ardından son depremler listesi merak konusu oldu. Vatandaşların depreme olan duyarlılığı artarken anbean son depremler listesi de gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler hakkında bilgi veriliyor. Böyle olunca da, 'Deprem mi oldu?' sorusu anında yanıt buluyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE? 26 KASIM AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 26 Kasım 2020 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
En son deprem nerede oldu, deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (26 Kasım Perşembe)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA