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’da kaza: 2 yaralı

’un Oltu ilçesinde bir sürücü seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti. Aydınlatma direğine çarpan sürücü şarampole uçtu. Kazada yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:16 ABONE OL
Erzurum’da kaza: 2 yaralı

Erzurum-Oltu karayolunun 5. kilometresinde Erdoğmuş köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Zakir Kocak yönetimindeki 06 BC 1772 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü Zakir Kocak ile araçta bulunan Zübeyde Kocak yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı bölge trafiğin güvenliği için önlemler alındı.

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Erzurum’da kaza: 2 yaralı
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