Eyüpsultan’da fırınlarda fiyat denetlemesi

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Zabıta ve Tarım Ekipleri ile beraber fırınlarda ekmek fiyatları denetlemesi yaptı. Fırınlardaki fiyat tariflerini inceleyen kaya ekmeklerin tartarak gramajına baktı. 200 gram ekmeği 1 buçuk TL'ye satan esnafa teşekkür etti.

Fiyat ve gramaj kurallarına uymayan fırın esnafına İstanbul Valiliği'ne bağlı ekiplerce tutanak tutuldu. Denetimin ardından açıklama Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, vatandaşları doğru tarifeye uymayan esnafı ihbar etmesi konusunda uyardı.

Fiyat tarifesine uymayan esnaf ise ekmek maliyetinin yüksek olmasından dert yandı.

Ekmeklerin gramaj ve fiyat denetimini gerçekleştiren Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "200 gram ekmeği 1 buçuk TL'ye usulünce üretip satan fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz. Kurallara uyan herkesi teşekkürle, şükranla anıyoruz.

Burada gramaj ve fiyat kuralına uymayan fırıncılara karşı da idari önlemlerimiz vardır. Bunu İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu ve liderliğinde gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimler sonucunda vatandaşlarımız 200 gram ekmeği 1 buçuk liraya kaliteli olarak yiyebilmesi hususunda gerekli ortamı hazırlıyoruz" dedi.