‘Gazi babam idolüm’

Polislik mesleğine 2012'de adım atan ve sıkı bir motor tutkunu olan Dilara Karakulak, Mersin'in tek motorize kadın trafik polisi olarak 1.5 yıldır cadde ve sokaklarda motosikletiyle görev yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 256 personelin 21'i kadın. Bu kadın polislerden biri komiser yardımcısı, 5'i ise trafikte ekiplerde çalışıyor. Bunlardan biri de Mersin'in tek motorize kadın trafik polisi olan Dilara Karakulak. Henüz 28 yaşına yeni giren ve aslen Adanalı olan 8 yıllık polis memuru Karakulak, Diyarbakır'da başladığı mesleğini yaklaşık 3 yıldır Mersin'de sürdürüyor. Motosiklet kullanmayı çok seven ve bu hobisini mesleğine yansıtan Karakulak, amirlerinin onayıyla motosikletli kadın trafik polisi olmayı başardı. Karakulak, 5 yıldır görevini motor kullanarak yapıyor."Benim için onur ve çok gurur verici" vurgusu yapan Karakulak, Türk kadınının dünyada yapamayacağı hiçbir şey olmadığının altını çizerek, "İsterim ki, diğer kadınlarımız da benim yanımda beraber bu görevi ifa edelim" dedi. Küçüklüğünden bu yana idolü olan babasının mesleğini seçtiğini belirten Karakulak, "Babam polis memuru ve terör gazisi. Adana'da bir operasyonda gazi oldu, şu an hâlâ sol kısmında bazı sıkıntıları var. Onun mesleğe bakış açısı, özverili çalışmaları beni bu mesleğe itti. Hiçbir zaman da pişman olmadım. Severek yapıyorum. Daha önce şark görevi yaptım Diyarbakır'da. Mersin benim üçüncü görev yerim. Sevgiyle yürüttüğüm bir meslekteyim" diye konuştu.Dilara Karakulak'ı motosiklet üstünde ya da trafik denetimlerinde gören Mersinliler de önce şaşırıyor, sonra gururla yanına gidip kendisini kutluyor.