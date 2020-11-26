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'te 2 okuldan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

'te, 2 okuldan bilgisayar ve güvenlik kamerası çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:29 Son Güncelleme: 26.11.2020 17:39 ABONE OL
Gaziantep'te 2 okuldan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Beykent Mahallesi'ndeki Çamlıca ve Şehit Hasan Aslan İlkokulları'na farklı tarihlerde giren 2 şüpheli, masa üstü ve diz üstü bilgisayarlar ile güvenlik kameralarını çaldı.

Okul idarecilerinin ihbarda bulunmasıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldığı güvenlik kameralarının harddisklerindeki kayıtları inceleyen polis, her iki okuldaki hırsızlığın aynı şüpheliler tarafından yapıldığını saptadı. Polis ekipleri kimliklerini belirlediği şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine koyuldu.

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Gaziantep'te 2 okuldan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
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