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kodu alma ekranı: uygulaması ve ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar?

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi ile beraber neredeyse hayatın her alanında zorunlu kılınan kodu uygulaması vatandaşların da gündemindeki yerini alıyor. Kişiler çeşitli nedenlerden dolayı kodu almak için ne işlemi yapması gerektiğini merak ederken bu konuya yönelik araştırmalarını gün içerisinde internet üzerinden gerçekleştiriyor. Bunun için iki ayrı yöntem bulunurken vatandaşlar dilerse uygulamalarını telefonlarına indirerek veya yöntemi ile bu kodun temini sağlayabiliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma işlemi nereden yapılır, SMS ile nasıl alınır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:37 ABONE OL
HES kodu alma ekranı: Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar?

HES kodu, kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptırmak, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara katılım sağlamak gibi ihtiyaç durumlarında zorunlu hale getirildi. Bununla beraber, toplu taşımada da HES kodu alma zorunluluğu bulunuyor. Tam bu noktada, SMS veya Hayat Eve Sığar uygulaması ile vatandaşlar talep oluşturarak HES kodu alma ve sorgulama yapmak mümkün. Peki, HES kodu nasıl ve nereden alınır? HES kodu alma ve sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

HES KODU NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR? E DEVLET VE SMS İLE HES KODU ALMA EKRANI

Neredeyse hayatımızın her alanında karşımıza çıkan HES kodu uygulaması vatandaşların gün içerisinde araştırdığı konular arasındaki yerini alıyor. Bu kodun alınması işlemi için birçok farklı yöntem bulunurken vatandaşlar kodun gerek ulaşım, gerekse devlet dairelerine giriş ve çıkış gibi alanlarda kullanmak amacıyla teminini gerçekleştirmek istiyor…

SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ
HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HES KODU NEDİR?
HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !!!

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

SMS ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES KODU NE İŞE YARIYOR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

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HES kodu alma ekranı: Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar?
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