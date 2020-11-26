İstanbul'da iğrenç olay! Motosikletli sapık yakalandı

İstanbul Kadıköy'de Göztepe kavşağında plakası sökülü olan bir motosikletli, laf attığı genç kadınlara bakarak dakikalarca mastürbasyon yaptı. Neye uğradığını şaşıran kadınlardan biri de o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntülerin yayılması üzerine harekte geçen

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri o sapığı tespit etti.

İstanbul Kadıköy'de kadınlara laf atan sapık yakalandı

Olayın gerçekleştiği bölge genelinde şahsı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda şahsın 34 DL.... plakalı Motosiklet sürücüsü Recep K. olduğu tespit edildi. Şahıs Libadiye Caddesinde olayı gerçekleştirdiği motosiklet üzerinde seyir halinde iken yakalandı.