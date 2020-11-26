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'da iğrenç olay! Motosikletli sapık yakalandı

'da yaşanan iğrenç olay pes dedirtti! ’de kadınlara laf atıp uygunsuz hareketlerde bulunan sapık Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce, gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 26.11.2020 18:26 Son Güncelleme: 26.11.2020 18:59 ABONE OL
İstanbul'da iğrenç olay! Motosikletli sapık yakalandı

İstanbul Kadıköy'de Göztepe kavşağında plakası sökülü olan bir motosikletli, laf attığı genç kadınlara bakarak dakikalarca mastürbasyon yaptı. Neye uğradığını şaşıran kadınlardan biri de o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntülerin yayılması üzerine harekte geçen
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri o sapığı tespit etti.

İstanbul Kadıköy'de kadınlara laf atan sapık yakalandı

Olayın gerçekleştiği bölge genelinde şahsı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda şahsın 34 DL.... plakalı Motosiklet sürücüsü Recep K. olduğu tespit edildi. Şahıs Libadiye Caddesinde olayı gerçekleştirdiği motosiklet üzerinde seyir halinde iken yakalandı.

34 DL.... plakalı motosiklet sürücüsü Recep K. 'ya 2918 sayılı K.T.K'nın 23/4 (Tescilli aracı plakasız kullanmak) maddesinden 2081 TL, 78/1b (Kask ve koruyucu başlık kullanmamak) maddesinden 132 TL, 36/3a (Sürücü belgesiz araç kullanmak) maddesinden 2 bin 473 lira, 34/a (Muayenesiz araç kullanmak) maddesinden 288 TL 47/1d (Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek) maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 5 bin 106 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

Recep K. isimli şahıs sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanan görüntülere istinaden gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Üsküdar Bulgurlu Şehit Altuğ Verdi Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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İstanbul'da iğrenç olay! Motosikletli sapık yakalandı
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