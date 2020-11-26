İzmir'deki kan donduran cinayette şok detaylar!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Husumetli olan Yaşar G. ile Yıldız Taşkaner arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı duyan diğer komşular da kapı önüne çıkarken Yaşar G. iddiaya göre Yıldız Taşkaner'e küfretti. Bunun üzerine kapıya çıkan oğlu Tolga Taşkaner de tartışmaya karıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Yaşar G., üst kattaki evinden tabancasını alıp, Tolga Taşkaner'e ateş etti.

Taşkaner, kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşkaner, ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tabancasını ceketinin içine saklayarak kaçmaya çalışan Yaşar G. ise çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Zaman zaman apartmandaki komşularıyla sorunlar yaşadığı öğrenilen Yaşar G.'nin geçen hafta aidat parası nedeniyle kavga ettiği, üst komşusunun kendisinden geçen 21 Kasım'da şikayetçi olduğu, Yıldız Taşkaner'in de şahit olduğu belirtildi. Öte yandan Yaşar G.'nin ateş ettiği sırada apartman boşluğunda birkaç daire sakinin yanı sıra iki küçük çocuğun olduğu, Tolga Taşkaner'in hem kendi annesine, çocuklara siper olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Yaşar G.'nin henüz ifade vermediği belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Bu arada Yaşar G.'nin Taşkaner'i vurduktan sonra kaçmaya çalıştığı anların sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yaşar G.'nin tabancasını ceketinin içine sakladığı, çevredekilerin kendisini fark etmesiyle birlikte hızlıca uzaklaştığı görüldü. Olayın önünde yaşandığı dairede oturan Yıldız Taşkaner'in, yaklaşık 3 ay önce binaya taşındığı öğrenildi.

Mahallede fırın işleten Ali Bıçakçı, şüpheliyi gelip geçerken gördüğünü söyledi. Bıçakçı, "İçeride otururken ağlama ve bağırma seslerini duydum. Dışarıya çıktığımda kalabalığı gördüm. Hemen yanımdaki binada birisini vurmuşlar. Çevredekiler de vuran kişiyi polise teslim etmişler. Kendisini geçerken görüyordum" dedi.

Caddede restoran işleten Hüseyin Bal da, "Tezgahımda çalışırken silah sesi duydum. Sonra da iki komşu arasında olduğunu öğrendik. Olayın ardından çok kalabalıktı burası. Birçok polis ve ambulans gelmişti. Bu bölgede zaman zaman kavga olur ancak böylesi ilk kez oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI